Врач рассказал способ предотвратить деменцию в старости

Деменцию в старости можно предотвратить, считает британский врач, научный сотрудник компании Race Against Dementia Dyson Клэр Даррант. Для этого нужно немного изменить образ жизни.

Доктор рассказала изданию Express.co.uk, что деменцию нельзя победить. Если она появилась у человека, то в скором времени он потеряет память, будет страдать спутанностью сознания. Но болезнь можно предотвратить. И сделать это просто, считает Клэр Даррант.

Она отметила, что каждый третий случай болезни можно было предотвратить с помощью несложных изменений в образе жизни. Снизить риски возникновения слабоумия можно с помощью отказа от курения, поддержания здоровья сердца, активности мозга и общения.

«Эти небольшие изменения могут иметь очень большое значение», — сказала она.