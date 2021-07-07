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    07 июля 2021, 06:31

    Врач рассказал способ предотвратить деменцию в старости

    Екатерина Шамина

    Деменцию в старости можно предотвратить, считает британский врач, научный сотрудник компании Race Against Dementia Dyson Клэр Даррант. Для этого нужно немного изменить образ жизни.

    Врач рассказал способ предотвратить деменцию в старости

    Доктор рассказала изданию Express.co.uk, что деменцию нельзя победить. Если она появилась у человека, то в скором времени он потеряет память, будет страдать спутанностью сознания. Но болезнь можно предотвратить. И сделать это просто, считает Клэр Даррант.

    Она отметила, что каждый третий случай болезни можно было предотвратить с помощью несложных изменений в образе жизни. Снизить риски возникновения слабоумия можно с помощью отказа от курения, поддержания здоровья сердца, активности мозга и общения.

    «Эти небольшие изменения могут иметь очень большое значение», — сказала она.