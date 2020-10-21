Врач рассказал, сколько времени можно носить многоразовую маску

По его словам, как одноразовые, так и многоразовые повязки нельзя носить весь день.

«Одноразовые медицинские маски надо менять раз в 2-3 часа и утилизировать их. Это общий совет для всех, кто хочет обезопасить себя и окружающих от вирусных инфекций. Многоразовые маски могут служить дольше, потому что их можно обрабатывать и использовать снова», — пояснил специалист.

Он отметил, что, если человек целый день находится в людных местах, то лучше иметь при себе несколько многоразовых масок. В течение дня их можно менять и в конце дня термически обрабатывать. Помимо прочего, тканевые повязки нужно стирать с мылом, после чего хорошо проглаживать утюгом. Медик утонил, что вода смоет грязь, а высокая температура убьет вирусы.

Ранее главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько напомнила о важности использования масок в любом замкнутом пространстве.