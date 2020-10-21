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    21 октября 2020, 10:12

    Врач рассказал, сколько времени можно носить многоразовую маску

    Полина Петрова

    Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, сколько времени можно носить многоразовую защитную маску, информирует радио Sputnik.
    Врач рассказал, сколько времени можно носить многоразовую маску

    По его словам, как одноразовые, так и многоразовые повязки нельзя носить весь день.

    «Одноразовые медицинские маски надо менять раз в 2-3 часа и утилизировать их. Это общий совет для всех, кто хочет обезопасить себя и окружающих от вирусных инфекций. Многоразовые маски могут служить дольше, потому что их можно обрабатывать и использовать снова», — пояснил специалист.

    Он отметил, что, если человек целый день находится в людных местах, то лучше иметь при себе несколько многоразовых масок. В течение дня их можно менять и в конце дня термически обрабатывать. Помимо прочего, тканевые повязки нужно стирать с мылом, после чего хорошо проглаживать утюгом. Медик утонил, что вода смоет грязь, а высокая температура убьет вирусы.

    Ранее главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько напомнила о важности использования масок в любом замкнутом пространстве.