Здоровье 08 января 2024, 03:56 Врач рассказал, сколько воды нужно выпивать в день зимой Эндокринолог Павлова: зимой надо выпивать до 40 мл воды на килограмм веса Unsplash

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Человеку важно пить достаточное количество воды в день не только летом, но и зимой. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в беседе с порталом «Актуальные новости».

По словам специалиста, в холодное время чувство жажды возникает реже, при этом нормальное поступление жидкости в организм может продлить жизнь на 15 лет.

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В качестве аргумента Павлова привела результаты исследования ученых из Национального института сердца, легких и крови, которые выяснили, что избегать обезвоживания стоит для того, чтобы не столкнуться с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Свой день эндокринолог посоветовала начинать со стакана теплой воды, также в нее для разнообразия можно добавить немного лимона.

Суточная норма воды составляет примерно 35-40 миллилитров на килограмм массы тела. Для людей с ожирением оптимально употреблять в сутки приблизительно три литра жидкости.

Врач-инфекционист Владимир Неронов ранее предупредил, что некачественная вода из-под крана может вызвать заболевания кожи и внутренних органов.