Здоровье 25 августа 2023, 02:38 Врач рассказал, сколько пива можно выпивать в день Хирург Умнов: пивной алкоголизм наступает быстрее водочного в четыре раза Unsplash

Читать 360tv в

Некоторые считают пиво довольно безвредным алкогольным напитком, но даже одна бутылка может привести к развитию болезней печени. Хирург Александр Умнов в разговоре с Life предупредил, что пивной алкоголизм развивается в четыре раза быстрее водочного.

«Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60-80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже», — уточнил врач.

Реклама

Он добавил, что даже одна банка пива объемом 0,5 литра при регулярном употреблении может обернуться проблемами с печенью. По словам Умнова, у тех, кто любит провести время за кружкой пенного выше риск развития диабета второго типа, а также гастрита, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявляла, что к появлению различных форм алкоголизма у людей чаще всего приводит пиво.