Здоровье 29 ноября 2022, 12:30 Врач рассказал, сколько пельменей можно съесть за один раз Врач Михаил Гинзбург: человек насытится пятью пельменями

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Всеми любимые традиционные пельмени являются достаточно вредной пищей и содержат много калорий. Для утоления голода человеку необходимо съесть всего пять пельменей, рассказал врач Михаил Гинзбург в эфире радиостанции Sputnik.

Вся вредность продукта заключается в его составе — в тесте и жирном мясе. По мнению врача, пельмени следует оставлять «на десерт», то есть лакомиться ими после употребления супа или же салата. В этом случае человек съест адекватную норму пельменей.

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Гинзбург считает, что полностью насытиться можно съев всего пять пельменей. Он добавил, что этот деликатес не следует употреблять более трех раз в неделю.

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