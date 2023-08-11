Здоровье 11 августа 2023, 03:07 Врач рассказал, сколько чашек кофе можно выпивать в день Диетолог Дианова: безопасной для здоровья дозой кофе считаются две чашки в день Unsplash

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Если выпивать в день не более двух чашек кофе, то никакого вреда для здоровья не будет. Об этом в разговоре с News.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Многие исследования говорят о том, что кофе действительно нужно употреблять в определенном количестве. В день нужно выпивать не больше двух чашек кофе», — предупредила она.

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Но такое количество бодрящего напитка нельзя выпивать за один раз. Лучше всего заваривать кофе утром, а вторую порцию делать уже вечером. Как пояснила Дианова, кофе вызывает избыточное выделение соляной кислоты, что может привести к изжоге.

По словам медика, вовсе отказаться от этого напитка стоит людям с язвенной болезнью желудка при обострении, а также с аритмией и панкреатитом. Заменить кофе можно на цикорий, который полезен для организма. Если нужно взбодриться, то можно вместо лишней чашки кофе лечь поспать или сделать физические упражнения.