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    29 ноября 2021, 18:19

    Врач рассказал, с помощью какой ягоды можно улучшить память и поднять настроение

    Британский диетолог Эмма Дербишир заявила, что черника способна благоприятно влиять на память

    Арина Бобкова

    Британский врач-диетолог Эмма Дербишир рассказала, что определенный вид ягод способен улучшить память, а также благоприятно сказаться на работе мозга. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Врач рассказал, с помощью какой ягоды можно улучшить память и поднять настроение

    Дербишир сослалась на новое исследование International Journal of Food Science and Nutrition. По ее словам, такой ягодой является черника. Врач порекомендовала употреблять по одной чашке черники в день. Особенно хорошо черника влияет на когнитивные функции детей и молодых людей.

    Для пожилых же черника может быть полезна тем, что она замедляет возрастное снижение мозговой деятельности. Также полезные вещества, которые находятся в этой ягоде, помогают лучше контролировать свои эмоции и настроение, являются профилактикой возникновения депрессии и тревожных состояний, передали Nation News.

    «В чернике содержится много полифенолов, например, антоцианов, которые положительно влияют на мыслительную активность. Ягоды легко включить в рацион — добавить их в кашу, сделать сок, смузи или просто съесть в качестве полезной закуски», — отметила специалист.