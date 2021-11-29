Врач рассказал, с помощью какой ягоды можно улучшить память и поднять настроение

Британский врач-диетолог Эмма Дербишир рассказала, что определенный вид ягод способен улучшить память, а также благоприятно сказаться на работе мозга. Об этом сообщила Lenta.ru.

Дербишир сослалась на новое исследование International Journal of Food Science and Nutrition. По ее словам, такой ягодой является черника. Врач порекомендовала употреблять по одной чашке черники в день. Особенно хорошо черника влияет на когнитивные функции детей и молодых людей.

Для пожилых же черника может быть полезна тем, что она замедляет возрастное снижение мозговой деятельности. Также полезные вещества, которые находятся в этой ягоде, помогают лучше контролировать свои эмоции и настроение, являются профилактикой возникновения депрессии и тревожных состояний, передали Nation News.

«В чернике содержится много полифенолов, например, антоцианов, которые положительно влияют на мыслительную активность. Ягоды легко включить в рацион — добавить их в кашу, сделать сок, смузи или просто съесть в качестве полезной закуски», — отметила специалист.