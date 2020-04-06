    06 апреля 2020, 10:28

    Врач рассказал рецепт народного средства для укрепления иммунитета

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Хорошев, врач-кардиолог, в беседе с радио Sputnik заявил, что существует народное средство, защищающее от инфекций. Он поделился его рецептом.

    Одним из самых действенных средств для укрепления иммунитета является настойка прополиса. Она стимулирует деятельность иммунной системы и уменьшает подверженность человеческого организма заражению коронавирусом.

    Специалист рассказал, как приготовить такую настойку самостоятельно.

    «Если дома есть прополис, то можно сделать настойку с использованием 70-градусного медицинского спирта. Прополис натирается на терке и заливается определенным количеством спирта или водки, а потом оставляется на время. В зависимости от дозы прополиса у вас получается 10-15 или 20% настойка», — сообщил Хорошев.