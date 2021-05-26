Врач рассказал про врожденный иммунитет человека к коронавирусу

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал про врожденный иммунитет человека к коронавирусной инфекции, написало РИА «Новости».

По его словам, такое явление реально, однако устойчивость может быть только к одному штамму вируса, а к другому — нет. Иммунитет от рождения есть не только к этой инфекции, но и ряду других, сообщил сайт «Политика сегодня».

«Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это все возможно, теоретически все возможно», — отметил Малышев.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили у пациентов с ковидом новый маркер, указывающий на высокий риск поражения сосудов при заболевании.

«Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты уточнили, что у пациентов с тяжелой формов ковида был значительно повышен уровень эндотелина-1. Это говорит о риске сосудистых осложнений. Самые большие показатели зафиксировали у тех, чье состояние резко ухудшалось в последующие дни.