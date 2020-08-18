Врач рассказал про болезнь Ефремова, о которой сообщил его адвокат

Врач Алексей Добровольский рассказал про болезнь актера Михаила Ефремова, о которой во время выступления в суде сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам специалиста, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) можно ставить практически любому курящему человеку, пишет ИА Nation News.

«Если человек курит, то со временем у него развивается ХОБЛ. Исходя из этого можно сделать вывод, насколько это все опасно», — уточнил врач.

Он пояснил, что большое число людей с таким диагнозом продолжают курить и жить обычной жизнью. Суть заболевания заключается в том, что газообмен легких производится снижено. Эксперт заметил, что существуют разные степени этого недуга. Так, если у артиста этот диагноз стоял ранее, и он уже находился в стационарах, в этом случае стоит относиться к его состоянию серьезно.

Добровольский подчеркнул, что заболевание требует постоянного медицинского наблюдения лишь в крайних его случаях и при сложном протекании.

Актер третий месяц находится под домашним арестом. 8 июня он стал участником смертельного ДТП на Садовом кольце в центре столицы. В аварии погиб курьер Сергей Захаров, в чей фургон на скорости въехал Ефремов на своем внедорожнике.