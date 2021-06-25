Врач рассказал, прием каких препаратов может быть опасен в жару

Препараты, сгущающие кровь, могут быть опасны для здоровья в период экстремальной жары. Таким мнением поделилась врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщила «Звезда».

«Все лекарства, которые сгущают кровь, потому что такие лекарства есть, это белковые препараты. Цитостатики мы стараемся сейчас тяжелым аутоиммунщикам не назначать. Стараемся обходиться стандартной терапией», — предупредила специалист.

Лапа предупредила, что при приеме подобных препаратов во время жары необходимо соблюдать меры предосторожности. Вместе со сгущающими кровь препаратами стоит принимать антиагреганты (с назначения врача) и пить больше воды.