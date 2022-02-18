Врач рассказал, при каком давлении возрастает риск инсульта

Давление выше 180 является крайне опасным показателем. При таком состоянии риск инсульта увеличивается в разы. Таким мнением поделился терапевт Алексей Хухрев. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик заявил, что при подобных показателях давления необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Врачи помогут снизить давление.

«Давление выше 180 становится опасным, так как резко возрастает риск инсульта и инфаркта, особенно если присоединяются какие-то поражения органов-мишеней. В этом случае надо вызвать скорую помощь, давление нужно снижать», — поделился специалист.

Если в организме происходит поражение орагнов-мишеней, то у человека просиходит нарушение сознания. Больной испытывает трудности во время дыхания, а также перестает нормально видеть. Врач подчеркнул, что высокое давление свидетельствует о серьезных нарушениях в организме. По его словам, не стоит дожидаться критических показателей, а заранее обращаться к специалистам, передали NEWS.ru.