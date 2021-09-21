Врач рассказал, при каких симптомах нужно брать больничный

Осень — период активного распространения инфекций и простудных заболеваний. Врач-терапевт Павел Воробьев рассказал для радио Sputnik, с какими симптомами простуды можно идти на работу, а в каком случае лучше остаться дома.

Больничный нужно брать, если есть признаки общего ухудшения самочувствия, слабость, температура. Эти симптомы могут указывать на грипп и другие заразные заболевания.

«Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер. Если состояние тяжелое, если вы себя чувствуете плохо, лучше вызывать врача на дом», — сказал Воробьев.

Обычные кашель или насморк, не сопровождающиеся повышением температуры, не несут опасности для окружающих, считает терапевт.

«Если просто насморк без температуры, это не требует строгих изоляционных мер. То же самое и с кашлем. Сам по себе кашель, если нет других симптомов, ничего страшного не несет. Однако в любом случае без врачебной консультации и должного лечения могут быть осложнения», — заключил он.