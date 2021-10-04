Врач рассказал, помогают ли советские средства в борьбе с простудой

Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, помогают ли народные советские средства в борьбе с простудой. Об этом сообщил «Пятый канал».

Многие люди продолжают лечить заболевание банками и горчичниками. По словам эксперта, такие средства хорошо прогревают больной организм.

«Это происходит из-за того, что, с одной стороны, мы вызываем раздражение и воспаление, а с другой — организм в ответ выделяет противовоспалительные вещества. Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма — вирусы», — объяснила эксперт.

Черненко отметила, что мазь «Звездочка» также может быть эффективна в борьбе с ОРВИ. Ее компоненты раздражают слизистую и таким образом помогают лечить насморк, передали «Известия».