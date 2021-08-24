Врач рассказал, помогают ли лимон и чеснок повысить иммунитет

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, могут ли такие народные средства, как лимон и чеснок, повысить иммунитет человека. По ее словам, иммунная система сама по себе очень сложная и есть множество звеньев, которые могут влиять на ее работу. Об этом написало ИА Nation News.

«Одним из таких звеньев является наличие полноценных витаминов в рационе человека. Раньше, когда не было такого разнообразия овощей и фруктов, лимон и чеснок были единственными источниками витаминов, в том числе, витамина C», — сообщила иммунолог.

Сейчас все имеют возможность употреблять в пищу сезонные фрукты и овощи. Не только чеснок и лимон могут укреплять иммунитет. По словам специалиста, человеку достаточно разнообразить свой каждодневный рацион всевозможными природными витаминами. Кроме того, важно следить и за другими звеньями иммунитета, чтобы его поддерживать.

«Необходимо регулярно высыпаться, поддерживать физическую активность и соблюдать водный баланс. Наряду с этим, важно контролировать уровень стресса. Нужно следить за собой и не работать на износ», — резюмировала специалист.