Врач рассказал, помогает ли в лечении ковида кровь переболевших и привитых

В России и во многих других странах проводятся исследования на тему того, насколько эффективна плазма крови переболевших ковидом или привитых от коронавируса для лечения. Об этом врач-анестезиолог, реаниматолог Наталья Черняева сообщила Nation News.

Специалист отметила, что результаты некоторых исследований, проводившихся в России, в том числе в московских клиниках, показали, что плазма крови может быть эффективна при лечении ковида. Но при этом ряд зарубежных исследований указывают, что в тяжелых случаях заболевания такой метод не приводит к значительному улучшению состояния.

«Это не значит, что сдавать кровь не стоит. Наоборот, вы внесете свой вклад в лечение пациентов и в исследование этой проблемы. Тем более что сейчас принимают плазму людей, привившихся вакциной», — сообщила Черняева.

Врач напомнила, что сдавать кровь привившимся от коронавируса можно не ранее, чем через месяц после введения второго компонента вакцины.

Ранее Минздрав сообщил, что в России начато производство нового препарата от ковида, основанного на плазме крови переболевших.