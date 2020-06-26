Врач рассказал, помогает ли полоскание горла в профилактике COVID-19

Специалист отметила, что полоскать нужно не только горло, но и нос, а также ушные раковины.

«Вирус еще не успевает проникнуть в клетки, он остается на слизистой четыре-шесть часов. Если полоскать горло, то он будет выходить вместе с раствором», — пояснила Алексеева.

Для процедур рекомендуется использовать щелочной раствор. Можно соду разбавить в воде или взять хлоргексидин.

Врач рассказала, что сама использовала полоскание для профилактики. Она советует каждые четыре часа полоскать полости, если вы находитесь на работе.