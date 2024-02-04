04 февраля 2024, 05:10
Врач рассказал, полезна ли замороженная и сушеная зелень
Диетолог Арзуманян: витамины сохраняются в замороженной и сушеной зелени
Зимой очень важно включать в свой рацион зелень, так как она содержит много витаминов и минералов. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
По словам врача, любая зелень полезна — хотя и по-разному. В одной траве содержится больше витамина С, в другой — больше калия, в третьей — кальция. Особенно много микроэлементов и антиоксидантов содержится в микрозелени. Диетолог посоветовала добавлять ее в салаты.
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Лучше всего есть свежую зелень, но в замороженном виде она тоже сохраняет полезные вещества.
«Так мы, может быть, сохраним меньше витаминов, но в целом она все равно останется полезной. Сушеная зелень тоже полезна. Высушить ее можно летом, осенью и даже зимой — в духовке при температуре 50–60 градусов», — объяснила эксперт.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Арина Колисниченко рассказала, как питаться зимой, чтобы избежать авитаминоза.
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