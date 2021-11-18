Врач рассказал, почему жир после процедуры липосакции может вернуться

Пластический хирург Артур Дзотцоев развеял мифы по поводу процедуры липосакции, а также рассказал, почему жир после удаления может вернуться обратно. Об этом врач сообщил изданию WomanHit.

По словам специалиста, липосакция не помогает похудеть, поскольку жир в теле не сосредоточен в одном месте. Во время процедуры можно удалить не более 10% жира от веса человека. Причем брать его можно только из поверхностных слоев. Процедура не останавливает рост жировой ткани, а лишь замедляет его на некоторое время, рассказало радио «Комсомольская правда».

Для того, чтобы после липосакции оставаться в форме, необходимо соблюдать сбалансированную диету, а также подключить ежедневные физические упражнения. Причем хирург отметил, что эта процедура не способна избавить от целлюлита, а кожа может стать более дряблой из-за потери объема в определенной зоне.

В заключении Дзотцоев добавил, что липосакция требует суточного нахождения в стационаре, общего наркоза, а также ношения специального белья.