Врач рассказал, почему «залипать» в смартфоне перед сном вредно для здоровья

У феномена «залипания» в смартфоне на ночь в современном мире даже появилось специальное название — прокрастинация в ущерб сну. Об этом рассказала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина. Она объяснила, что человек таким образом специально оттягивает момент засыпания.

«Человек откладывает время отхода ко сну намеренно без внешних препятствующих обстоятельств. Это действие дает ему ощущение свободы и контроля над своей жизнью, чего так не хватает в дневные часы, в том числе на работе», — объяснила эксперт в интервью «Газете.ру».

Врач также отметила, что такая, казалось бы, безобидная привычка может негативно отразиться на здоровье. Одно из самых распространенных — воспаление сухожилия, которое координирует работу большого пальца руки. Это происходит из-за того, что человек слишком долго листает ленту.

Еще смартфоны приводят к выработке привычки резкого переключения внимания. Из-за этого человек не может полностью закончить свою мысль, а в самых запущенных случаях утрачивает способность размышлять — анализировать информацию и верно ее истолковывать. Однако, как подчеркнула Фокина, такое явление только временное. О том, что смартфоны могут привести к выраженным потерям в мышлении, говорить пока рано, таких данных нет.