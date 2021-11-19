Врач рассказал, почему вредно употреблять копченую колбасу

Копченая колбаса является излюбленным продуктом многих россиян. Однако она может быть опасна из-за содержания в ней канцерогенов. Таким мнением поделился врач-онколог Иван Карасев. Об этом сообщило РИА ФАН.

Копченая колбаса может спровоцировать возникновение рака. Все из-за того, что в составе этого продукта есть обрезки жиров и усилители вкуса. При этом витамины в колбасе отсутствуют. Врач посоветовал исключить этот продукт из рациона, передал «Север-Пресс».

«Копченая колбаса — это продукт из переработанного мяса. Любая колбаса — ненатуральный продукт, который содержит минимальное количество витаминов. По сути, это балласт в рационе», — отметил Карасев.

При этом, по мнению специалиста, самой опасной является колбаса горячего копчения. Однако иногда все-таки можно позволить себе этот продукт. Лучше всего есть такую колбасу по праздникам или по выходным. В таком случае нанести организму серьезный вред вряд ли удастся.