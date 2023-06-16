Здоровье 16 июня 2023, 08:50 Врач объяснил, почему вредно пить слишком много воды Инфекционист Поздняков: чрезмерное употребление воды может привести к отеку мозга Freepik

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Если пить слишком много воды, можно навредить организму еще сильнее, чем если употреблять ее недостаточно. Возможен даже отек мозга, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков порталу «Доктор Питер».

Он отметил, что хотя взрослым людям советуют пить не менее двух литров воды в день, на самом деле все индивидуально — зависит от пола, веса, возраста, да и от ситуации (физические нагрузки, температура воздуха в помещении или на улице, рацион человека). Поэтому лучше пить столько, сколько хочется, ни к чему себя не принуждая. Главное — побыстрее утолить жажду, если она появилась.

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В некоторых состояниях человеку требуется больше воды — например, при рвоте и лихорадке. Кроме того, у пожилых людей притупляется чувство жажды, так что им действительно нужно соблюдать питьевой режим.

Чистая вода всасывается в ЖКТ, попадает в кровь и разбавляет электролитный состав плазмы. Врач рассказал, что будет, если пить ее слишком много.

«В плазме электролитов, прежде всего натрия, становится меньше нормы, в клетках их, соответственно, становится больше, и, по физическому закону осмоса, жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки, вызывая отек и набухание», — пояснил инфекционист.

Для нервных клеток состояние особенно опасно — отек и набухание головного мозга может привести к летальному исходу. В более легких случаях все, вероятно, ограничится снижением давления, слабостью, головокружениями.