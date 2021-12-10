Врач рассказал, почему возникает тревожность

Тревожность может развиваться из-за социальных сетей, проблем со сном, перфекционизма и гиперконтроля. Таким мнением поделилась психиатр Виктория Жаденова. Об этом сообщила «Москва 24».

Также подобное состояние может спровоцировать неправильное питание и злоупотребление энергетиками. Специалист посоветовала меньше времени проводить в социальных сетях. По ее словам, также не стоит сравнивать себя с другими людьми.

«В соцсетях обычно выкладывают только лучшие события. У того, кто за этим наблюдает, все время появляется ощущение, что он немножко недотягивает, что провоцирует тревогу, желание что-то изменить», — рассказала Жаденова.

Помимо прочего, тревожность может спровоцировать злоупотребление жирной, слишком острой или сладкой пищей. Эксперт посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, чтобы снизить уровень стресса.

Кроме того, стоит отказаться от кофе и энергетиков и спать не менее восьми часов в сутки. Излишние требования к себе также могут привести к расстройству, передали NEWS.ru.