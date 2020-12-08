Врач рассказал, почему во время вакцинации нужно отказаться от алкоголя
Доктор химических наук Юрий Дрыгин рассказал, почему рекомендуется не пить за две недели до вакцинации от коронавируса и два месяца после. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он пояснил, что алкоголь ослабляет организм. Когда тот готовится бороться с инфекцией — могут быть неожиданные последствия. Например, аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока.
«Бокал шампанского не повредит, но до озверения не стоит напиваться», — пояснил Дрыгин.