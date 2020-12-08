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    08 декабря 2020, 17:56

    Врач рассказал, почему во время вакцинации нужно отказаться от алкоголя

    Дарья Морозова

    Доктор химических наук Юрий Дрыгин рассказал, почему рекомендуется не пить за две недели до вакцинации от коронавируса и два месяца после. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он пояснил, что алкоголь ослабляет организм. Когда тот готовится бороться с инфекцией — могут быть неожиданные последствия. Например, аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока.

    «Бокал шампанского не повредит, но до озверения не стоит напиваться», — пояснил Дрыгин.