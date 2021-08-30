Врач рассказал, почему удалять волосы в носу может быть смертельно опасно

Все чаще среди услуг парикмахерских встречается предложение удалить волосы из носа. Но британский врач Каран Радж в беседе с Daily Star предупредил: это может быть крайне опасно.

По словам медика, выдирать волосы из носа нельзя, слишком велик риск тяжелых последствий вплоть до смерти. Он отметил, что длинные волоски выполняют защитную функцию от микробов и частиц пыли. Все они могут вызвать инфекции головного мозга, причем в кратчайшие сроки.

Вены, по которым кровь выходит из носа, встречаются с венами, выходящими из мозга. Микробы могут попасть в мозг и стать причиной воспаления или абсцесса. Такое случается редко, но вызывает серьезные проблемы.

Поэтому медик уверен, что лучше просто подрезать слишком длинные волоски и не подвергать свою жизнь необоснованному риску.

Врач рассказал, какие продукты стоит употреблять для наращивания мышечной массы. Это, например, говядина, курица и рыба, яйца, креветки и творог.