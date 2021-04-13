Врач рассказал, почему татуировки могут быть опасны для здоровья кожи

Врач-дерматолог Татьяна Егорова объяснила, почему татуировки могут быть опасны для здоровья кожи. По ее словам, такая процедура способна спровоцировать появление псориаза, атопического дерматита и экземы, сообщил телеканал «Звезда».

Специалист отметила, что высыпания могут возникнуть на любом участке тела.

«Это бывает и на ладонях, и на подошвах, и на шее, и на спине, и на локтях — где угодно», — подчеркнула Егорова.

Крайне опасно идти к неопытному мастеру. При создании тату он может заводить иглу слишком глубоко под кожу. Также плохо, когда чернила заносят слишком поверхностно.

«Аллергикам тоже может быть опасна, потому что может возникнуть аллергия на пигмент. Причем такая аллергия может возникнуть не сразу, а спустя какое-то время», — предупредила врач.

Иногда на месте татуировок образуются келоидные рубцы. Предсказать реакцию организма на эту процедуру или на пигмент крайне сложно. Если решение сделать тату является взвешенным и обдуманным, важно обратиться в лицензированный и проверенный салон.