Врач рассказал, почему сложно разработать лекарство от коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владимир Жемчугов определил основную сложность в создании вакцины от нового типа коронавируса. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам Жемчугова, наиболее сложная задача в разработке препарата — формирование иммунитета.
«Сообщения о повторных заболеваниях зараженных делают создание вакцины достаточно проблематичным. Нет до сих пор вакцины от гепатита С, от ВИЧ», — пояснил врач-иммунолог.
Эксперт напомнил, что Всемирная организация здравоохранения назвала сроки создания вакцины. По оценкам ВОЗ, она появится лишь к середине 2021 года.
«2021 год — это относительно реальный срок», — подчеркнул специалист.
Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России займется созданием лекарства от коронавируса.