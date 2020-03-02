Врач рассказал, почему сложно разработать лекарство от коронавируса

По словам Жемчугова, наиболее сложная задача в разработке препарата — формирование иммунитета.

«Сообщения о повторных заболеваниях зараженных делают создание вакцины достаточно проблематичным. Нет до сих пор вакцины от гепатита С, от ВИЧ», — пояснил врач-иммунолог.

Эксперт напомнил, что Всемирная организация здравоохранения назвала сроки создания вакцины. По оценкам ВОЗ, она появится лишь к середине 2021 года.

«2021 год — это относительно реальный срок», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России займется созданием лекарства от коронавируса.