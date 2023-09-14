Здоровье 14 сентября 2023, 05:37 Врач рассказал, почему пожилым людям нельзя есть грибы Диетолог Иванникова: людям в возрасте не стоит есть много грибов Unsplash

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В грибах содержится много белка и витаминов, но пожилым людям нельзя злоупотреблять этим продуктом. Он противопоказан при целом ряде заболеваний, предупредила врач эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова. Ее процитировали «Известия».

«Мы не рекомендуем людям старшего возраста добавлять в свой рацион грибы на постоянной основе. Можно побаловать себя в сезон, но в небольших количествах, максимум 100–150 граммов», — уточнила руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова.

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Она пояснила, что грибы относятся к крайне трудноперевариваемым продуктами из-за содержащихся в них клетчатки и хитина. Грибы нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ, печени и почек. Также стоит от них отказаться тем, у кого повышенное артериальное давление.