Врач рассказал, почему переболеть коронавирусом в легкой форме не всегда безопасно

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская объяснила, почему переболеть коронавирусом в легкой форме может быть опасно. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, если человек не вакцинирован, легкая стадия может мгновенно перейти в тяжелую. Легкая стадия проявляется следующим образом: степень поражения легких не более 25%, сатурация не падает, все классические симптомы являются не выраженными.

«КТ-1 может перейти к КТ-2, а затем КТ-3 и КТ-4 — то есть привести к полному поражению легких. Может развиться цитокиновый шторм — самое страшное осложнение ковида, часто заканчивающееся летально. Этого не бывает у вакцинированных», — пояснила медик.

Вне зависимости от тяжести заболевания Малиновская рекомендует пройти диспансеризацию. Лучше всего это сделать через неделю или через две после выздоровления.