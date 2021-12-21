Врач рассказал, почему опасно носить короткие брюки в холодную погоду

Укороченные брюки и джинсы не стоит носить в холодное время года. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Таким мнением поделился врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

«Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. И если мороз очень сильный и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение», — отметил специалист.

Врач подчеркнул также, что под воздействием алкоголя человек может даже не ощутить холод. Как правило о переохлаждении свидетельствует боль и ломота. Однако из-за опьянения симптомы могут быть приглушенными или не ощущаться вовсе.

При этом человек может не заметить, как начнется этап отмирания. Врач предупредил, что из-за сильного переохлаждения может возникнуть глубокий некроз тканей, передали «Известия».

«Возникает сильный, глубокий некроз тканей, и одним из основных рисков становится ампутация конечности для того, чтоб не наступила гангрена или заражение в этой зоне», — пояснил невролог.