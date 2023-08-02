Здоровье 02 августа 2023, 03:38 Врач рассказал, почему опасно есть курицу чаще трех раз в неделю Хирург Умнов: есть курицу чаще трех раз в неделю опасно для здоровья Unsplash

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Мясо курицы популярно среди любителей спорта. Однако слишком частое употребление этого продукта может быть опасным для здоровья, рассказал изданию Life преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач напомнил, что в курятине содержится относительно мало калорий, также она богата витаминами группы A, B, C, E и микроэлементами. К тому же, в этом мясе много кальция и фосфора.

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Однако, если есть курятину более трех раз в неделю, не занимаясь спортом, то значительно увеличиваются риски развития мочекаменной болезни и аритмии. Это связано с избыточным поступлением кальция в организм, пояснил специалист.

Кожа курицы способна накапливать антибиотики из кормов. Из-за этого курица-гриль является «весьма небезопасным» продуктом. А на фоне применения лекарств в самой птице развиваются устойчивые к антибиотикам бактерии, что также опасно для человека, резюмировал Умнов.

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