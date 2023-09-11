Здоровье 11 сентября 2023, 22:40 Врач рассказал, почему нельзя хрустеть шеей Врач Эвер Ариас: привычка хрустеть шеей может привести к инсульту и перелому Freepik

Читать 360tv в

Привычка хрустеть шеей может привести к болям, растяжению и компрессионному перелому шейного отдела позвоночника. Более того, следствием этой привычки может стать инсульт, предупредил британский врач-терапевт Эвер Ариас. Об этом сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на TikTok-аккаунт медика.

По словам врача, все эти негативные последствия возникнут не сразу, а с течением времени. Дело в том, что привычка хрустеть шеей может привести к гипермобильности суставов шейного отдела позвоночника. А это состояние нередко приводит к болезненным ощущениям, растяжениям и даже компрессионным переломам.

Реклама

Риск инсульта при гипермобильности суставов может возникнуть на приеме у мануального терапевта, если врач случайно спровоцирует расслоение позвоночной артерии или повреждение сосудов.

Ранее врач-эндокринолог Полина Жаркова заявила, что привычка отсыпаться по выходным может грозить инсультом или инфарктом. Медик посоветовала привести в норму свой распорядок дня и стараться спать одинаковое количество часов.