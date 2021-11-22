Врач рассказал, почему нельзя «глушить» частые головные боли препаратами

Частые головные боли могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Поэтому нельзя просто «глушить» их обезболивающими — необходимо обратиться к специалисту, рассказала «Известиям» врач-невролог Надежда Бояринова.

«Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний», — пояснила врач.

Регулярные головные боли могут указывать на наличие серьезных заболеваний, вплоть до опухолей головного мозга. И от скорости постановки диагноза зависят шансы на выздоровление, отметила «Газета.ru».

Бояринова добавила, что особо опасными признаками являются пульсирующая головная боль а также боли, сопровождающиеся головокружением, тошнотой, ухудшением речи, зрения и двигательных навыков.