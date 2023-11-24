Здоровье 24 ноября 2023, 02:51 Врач рассказал, почему нельзя часто есть пельмени Диетолог Стародубова: частое поедание пельменей вредно для сердца РИА «Новости»

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Любителям покупных пельменей лучше ими не увлекаться, чтобы избежать проблем с сердцем. Об этом главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала в беседе с «Москвой 24».

Врач обратила внимание на то, что пельмени в классическом варианте довольно калорийны. В 100 граммах этого блюда содержится 289 килокалорий. Кроме того, в покупных пельменях обычно много соли и насыщенных жирных кислот.

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Также Стародубова напомнила, что пельмени становятся еще более калорийными при их обжаривании или добавлении к ним различных жирных соусов, например, майонеза. В совокупности все это может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами.

При этом диетолог призвала не отказываться полностью от этого блюда, а достаточно просто не забывать про меру. Время от времени можно позволять себе съедать стандартную порцию пельменей в 200-250 граммов.

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