Здоровье 29 ноября 2022, 12:30 Врач рассказал, почему не стоит целенаправленно укреплять иммунитет лекарствами Врач Алексей Водовозов: иммунная система не нуждается в лекарственной поддержке

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Осенне-зимний период всегда характеризуется частыми простудами и заболевания, в это время люди всяческими способами пытаются поддержать свой иммунитет. Врач Алексей Водовозов рассказал радиостанции Sputnik, почему этого делать не стоит.

По данным Nation News, иммунитет человек обладает способностью самостоятельно бороться с вирусами, в дополнительной поддержке витаминами и лекарствами он не нуждается. Важнейшую систему организма можно только лишь поддерживать в тонусе.

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Для благоприятной работы иммунных реакций очень важно иметь минимальную физическую нагрузку и правильно питаться.

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