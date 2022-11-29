29 ноября 2022, 12:30
Врач рассказал, почему не стоит целенаправленно укреплять иммунитет лекарствами
Врач Алексей Водовозов: иммунная система не нуждается в лекарственной поддержке
Осенне-зимний период всегда характеризуется частыми простудами и заболевания, в это время люди всяческими способами пытаются поддержать свой иммунитет. Врач Алексей Водовозов рассказал радиостанции Sputnik, почему этого делать не стоит.
По данным Nation News, иммунитет человек обладает способностью самостоятельно бороться с вирусами, в дополнительной поддержке витаминами и лекарствами он не нуждается. Важнейшую систему организма можно только лишь поддерживать в тонусе.
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Для благоприятной работы иммунных реакций очень важно иметь минимальную физическую нагрузку и правильно питаться.
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Питание
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