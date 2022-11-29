Здоровье 29 ноября 2022, 12:28 Врач рассказал, почему не стоит стремиться к сильному иммунитету Врач Алексей Водовозов: иммунитету нужна минимальная поддержка

Читать 360tv в

Большинство людей в период простудных заболеваний стремятся всячески усилить работу иммунитета, влияя на него с помощью витаминов и лекарств. Однако, все это является бесполезным, рассказал в эфире радиостанции Sputnik врач Алексей Водовозов.

По его словам, иммунные реакции прекрасно справятся со всеми болезнями, их не надо дополнительно стимулировать различными лекарственными средствами. Такие действия способны только лишь усугубить работу иммунитета.

Реклама

Поддержать иммунитет в тонусе помогут элементарные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе. Также на иммунную систему благоприятно повлияют правильное питание и продолжительность сна.

Реклама

Авторы: