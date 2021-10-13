Врач рассказал, почему не стоит пить больше двух литров воды в день

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что на самом деле необходимости выпивать не менее двух литров воды в день не существует. Врач-иммунолог, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус подтвердил его мнение и объяснил, какой группе людей не стоит пить больше нормы, передали Nation News.

Существует дневная норма потребляемой жидкости. В нее входить не только вода, но и блюда, содержащие жидкость — сок, чай, кофе, арбуз, суп. Мужчинам в день стоит употреблять 2,5-3,7 литра. Женщинам же от двух до 2,7 литра.

Однако врач отметил, что такой объем жидкости подходит не всех. Людям, которые страдают от болезней почек, не стоит употреблять слишком много жидкостей. В противном случае получится так, что организм не сможет нормально вывести воду.

«В данном случае жидкость задерживается, наступают отеки, и увеличивается артериальное давление», — объяснил врач.

Продеус заявил, что у людей с такими проблемами должен быть доктор, следящий за их питьевым режимом.