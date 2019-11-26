Врач рассказал, почему курение для спортсменов опаснее

Врач-психотерапевт Валерий Лыков, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения рассказал, что считать, будто занятия спортом нейтрализуют вред от курения — ошибка.

Более того, такое сочетание несет дополнительную угрозу. Сильнее всего страдают сердце и органы дыхания.

«У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается, — констатировал он. — Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают», — заявил специалист

Кроме этого, физические нагрузки активизируют обменные процессы, а курение их наоборот — тормозит. Кроме физического вреда сигареты могут влиять и на моральное состояние: из-за дыма организм чувствует себя угнетенным, а недостаток кислорода только усиливает стресс.