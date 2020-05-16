Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

Академик РАН, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирус новорожденным.

За время пандемии коронавируса были приняты роды у 18 женщин, с положительным тестом на COVID-19, пояснил академик в фильме «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

«У всех новорожденных взяли мазок ПЦР, и у всех пришел отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается», — сказал Курцер.

За время пандемии, отметил академик, медики не получали данных о влиянии коронавируса нового типа на возможное развитие пороков у плода.

Дети чаще, чем взрослые, переносят коронавирус без проявлений заболевания, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. При этом у юных пациентов после заражения часто возникает диарея.

В России на сегодняшний день выявлено 272 043 случая коронавирусной инфекции. Более 2,5 тысяч пациентов скончались. Выздороветь после COVID-19 смогли больше 63 тысяч человек.