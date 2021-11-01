Врач рассказал, откуда можно получать витамин D

Врач-эндокринолог, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какими способами можно получать витамин D при непереносимости его в таблетках. Это может быть солярий, солнечные ванны и некоторые продукты, передала «Вечерняя Москва».

«Витамин D является важным микроэлементом, который помогает организму справляться с опасными вирусами и предотвращает старение кожи. Также этот гормон влияет на эндокринную систему организма, половые функции и иммунитет. Его можно извлечь как из таблеток, так и из природных источников», — сказал врач.

Витамин вырабатывается под влиянием ультрафиолета, поэтому чтобы восполнить недостаток витамина D, можно загорать на солнце или в солярии. Однако подобные способы подходят не всем — ультрафиолет может ускорять фотостарение, а смуглые люди не получают достаточного количества витамина от его воздействия.

Восполнить дефицит также можно регулярным употреблением продуктов, содержащих витамин. Это, например, печень трески, жирные сорта рыбы, яичный желток и жирное молоко, написало ИА Nation News.