Врач рассказал, от каких болезней спасет смена климата

Переезд в регион с другим климатом может помочь избавиться от некоторых болезней. Об этом для радио Sputnik рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

«Переезд помогает при аллергических заболеваниях, когда человек „убегает“ от своего аллергена. Или при экземе, когда переезжают в более влажный климат: тропики могут действовать на кожу как увлажняющее средство. При переезде в теплые края обычно снижается артериальное давление. Если повезет, то уменьшатся проявления бронхиальной астмы», — сказал Сапего.

Также влажность климата может повлиять на каждого человека по-разному — у кого-то после переезда проходят головные боли, у кого-то меньше болят суставы.

Однако переезд может и негативно сказаться на здоровье — как физическом, так и психологическом.

«Кому угодно при переезде может стать хуже. Акклиматизация занимает от одной до двух недель. Кто-то не может спать из-за смены часовых поясов или продолжительности светлого времени суток. Кого-то „душит“ низкое атмосферное давление. Кого-то кусает гнус. Кому-то лишняя соль в воде мешает жить. На самом деле при переезде в первую очередь меняется психологическое состояние человека. Есть мнение, что вынужденные переезды, особенно в детстве, в среднем плохо влияют на здоровье», — рассказал врач.