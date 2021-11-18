Врач рассказал, от чего может появиться ранняя седина

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, почему медь относится к жизненно важным микроэлементам. По ее словам, недостаток этого вещества в организме может негативно отразиться на здоровье в целом, а также привести к ранней седине. Об этом она сообщила ИА Nation News.

Пациенты с дефицитом меди могут столкнуться с ранним появлением седины, а также с частичным облысением. Также недостаток в организме этого микроэлемента приводит к возникновению остеопороза и анемии.

Избыто меди также опасен, как и его нехватка. Из-за его большого количества может развиться болезнь Вильсона, характеризующаяся чрезмерным отложением микроэлемента в печени и головном мозге.

Медь можно найти в таких продуктах, как печень, лосось, креветки и устрицы. По словам диетолога, лучше всего их есть вместе с растительной пищей.