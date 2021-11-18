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    18 ноября 2021, 18:03

    Врач рассказал, от чего может появиться ранняя седина

    Диетолог Фус заявила, что люди с дефицитом меди могут рано поседеть

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, почему медь относится к жизненно важным микроэлементам. По ее словам, недостаток этого вещества в организме может негативно отразиться на здоровье в целом, а также привести к ранней седине. Об этом она сообщила ИА Nation News.

    Пациенты с дефицитом меди могут столкнуться с ранним появлением седины, а также с частичным облысением. Также недостаток в организме этого микроэлемента приводит к возникновению остеопороза и анемии.

    Избыто меди также опасен, как и его нехватка. Из-за его большого количества может развиться болезнь Вильсона, характеризующаяся чрезмерным отложением микроэлемента в печени и головном мозге.

    Медь можно найти в таких продуктах, как печень, лосось, креветки и устрицы. По словам диетолога, лучше всего их есть вместе с растительной пищей.