Врач рассказал об осложнениях у беременных при коронавирусе

Беременные женщины сильнее подвержены риску заболеть ковидом. При этом коронавирус способен приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидшу. Об этом рассказала «Пятому каналу» врач-репродуктолог Ирина Меньшикова.

По словам врача, во втором и третьем триместре у беременных растет вероятность самопроизвольного выкидыша. Также в третьем триместре увеличивается частота преждевременных родов и риск развития преэклампсии. Для последней характерно увеличение артериального давления и увеличение белка в моче.

Подобные последствия могут происходить из-за того, что у беременной становится гуще кровь. Аналогичные изменения в организме происходят и при заболевании COVID-19. Два процесса в совокупности могут серьезно осложнить ситуацию.

Для профилактики тяжелых последствий репродуктолог рекомендовала проходить вакцинацию за месяц до планируемой беременности или после 22 недели, когда плод уже почти полностью сформируется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ведомство изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации.