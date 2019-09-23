Врач рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов

По словам члена Российского научного медицинского общества терапевтов, клинического фармаколога Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрея Кондрахина, во время приема таких препаратов, как ибупрофен или аспирин стоит отказаться от малины. Эта ягода содержит природную салициловую кислоту, а такое сочетание, как утверждает врач, зачастую приводит к внутренним кровотечениям.

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Также известны случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с препаратами, снижающими уровень холестерина, приводил к летальному исходу. Однако, как отметил специалист, и с остальными лекарствами его употреблять не надо. Сок грейпфрута вызывает торможение фермента, который отвечает за распад действующего вещества таблетки, пояснил Кондрахин. В результате этого, в организме пациента начинают накапливаться вредные вещества, которые постепенно отравляют его.

Молоко также необходимо исключить из рациона на время лечения. Особенно важно помнить о несовместимости приема антибиотиков и молока, говорится в материале.

В случае приема кроворазжижающих лекарств (варфарина) не стоит принимать в пищу шпинат, салат и брокколи. А значительно усилить действие понижающих артериальное давление лекарств могут калина, земляника, черноплодная рябина и свекла. При приеме психотропных препаратов сыр может спровоцировать судороги и гипертонические кризы, отмечается в статье.