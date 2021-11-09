Врач рассказал об опасных для мужчин последствиях коронавируса

Коронавирус снижает уровень тестостерона, негативно сказываясь на потенции и мужском здоровье. Врач-уролог Евгений Гершанов в разговоре с «Газетой.ru» перечислил опасные симптомы, на которые следует обратить внимание мужчинам, переболевшим вирусом.

«Тревогу необходимо бить в случаях, если в период коронавирусной инфекции или в ближайшее время после выздоровления пациент заметил увеличение в размерах яичка или его участка, снижение сексуальной активности, появление апатии и снижение жизненного тонуса, длительные проблемы с зачатием у партнерши», — рассказал врач.

При таких симптомах необходимо обратиться к врачу. Он назначит УЗИ органов мошонки и малого таза, а также даст направление на анализ на гормоны.