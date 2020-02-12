    12 февраля 2020, 04:55

    Храп назвали причиной серьезных болезней

    Кирилл Фролов

    Храп часто является признаком задержки дыхания во сне. Такие паузы, если они длятся более 10 секунд, могут нанести серьезный вред здоровью, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог Алексей Кошелев.
    Храп назвали причиной серьезных болезней

    По его словам, наибольшую опасность представляет снижение уровня кислорода в крови.

    «Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — добавил специалист.

    По его словам, у взрослых частые задержки дыхания могут привести к недосыпанию. Это связано с постоянными короткими пробуждениями, нужными мозгу, чтобы возобновить дыхание. Весь следующий день человек будет клевать носом, испытывать усталость и головную боль.

    Для детей задержки дыхания могут иметь более серьезные последствия. Ребенок «недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается». Причем больше всего кислорода тратится на мышцы и мозг, напомнил доктор. Утром сын или дочь проснется беспокойным и, возможно, не захочет есть.

    И храп, и нарушение дыхания можно вылечить, добавил Кошелев. Он посоветовал обратиться с этими проблемами к специалисту.