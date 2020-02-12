Храп назвали причиной серьезных болезней

По его словам, наибольшую опасность представляет снижение уровня кислорода в крови.

«Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — добавил специалист.

По его словам, у взрослых частые задержки дыхания могут привести к недосыпанию. Это связано с постоянными короткими пробуждениями, нужными мозгу, чтобы возобновить дыхание. Весь следующий день человек будет клевать носом, испытывать усталость и головную боль.

Для детей задержки дыхания могут иметь более серьезные последствия. Ребенок «недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается». Причем больше всего кислорода тратится на мышцы и мозг, напомнил доктор. Утром сын или дочь проснется беспокойным и, возможно, не захочет есть.

И храп, и нарушение дыхания можно вылечить, добавил Кошелев. Он посоветовал обратиться с этими проблемами к специалисту.