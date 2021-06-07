Врач рассказал об опасности теплового удара

В большинстве регионов России пока не было сильной жары, но медики предупреждают: тепловой удар может случиться при долгом пребывании на солнце даже при средней температуре воздуха. Заведующий отделом неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Костенко рассказал газете «Петербургский дневник», чем опасен тепловой удар и как его избежать.

Тепловой удар может случиться даже при невысокой температуре воздуха, отметил медик. Даже при температуре +22 градуса лучше не находиться под солнцем длительное время, особенно это касается стариков и детей, а также людей, ослабленных после болезни.

«Есть несколько категорий людей, которые наиболее чувствительны к повышению температуры воздуха. Это маленькие дети до двух лет, у которых терморегуляция еще не задействована, а также пожилые люди старше 70 лет, у которых уже нарушена терморегуляция. Многие видели, как вроде бы в жару пожилые кутаются в теплые вещи, — это следствие нарушенной терморегуляции», — сказал Костенко.

Тепловой удар опасен. Слишком сильный перегрев может привести к серьезным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

«Он может проявляться тошнотой, одышкой, температурой вплоть до судорог и потери сознания, нарушением стула — это следствие общего перегрева и отека головного мозга с вероятностью смертельного исхода. Как правило, конечно, это происходит чаще при большом перегреве, но случаются разные ситуации, когда риск увеличивается даже для здоровых и тренированных», — рассказал врач.

По словам Костенко, не стоит длительное время находиться под солнцем, а особенно заниматься физическими нагрузками. Также рекомендуется пить побольше воды и носить свободную одежду из натуральных материалов. Если вы находитесь в жару дома, особенно в сухую погоду, лучше использовать увлажнители воздуха и протирать тело хотя бы влажными салфетками.

«Ну и, наверное, следует сказать о первых проявлениях при обезвоживании. Это различные неврологические симптомы, двоение в глазах, цветные круги перед глазами, головокружение. Бывает также сухость во рту, тошнота, может появиться вялость, сонливость или, наоборот, агрессия, обмороки — вплоть до судорог. В такой ситуации надо срочно уйти в тень или на сквозняк», — подчеркнул Костенко.