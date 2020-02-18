Врач рассказал об опасности привычки хрустеть суставами

По словам Тернового, за счет таких действий суставы разбалтываются и быстрее изнашиваются.

Врач заявил, что у людей, которые часто «хрустят» суставами, уже в 50 лет может сформироваться артроз, который «должен быть в 70 лет», сообщила «Газета.ru».

«В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания „щелкнуть“. Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти», — объяснил ортопед.