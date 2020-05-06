Врач рассказал об опасности парацетамола
Спрос на парацетамол вырос в России во время эпидемии коронавируса. Терапевт Людмила Лапа напомнила, что это далеко не безвредный препарат, поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением c его помощью. Об этом сообщил NEWS.ru.
По ее словам, при «если им пользоваться неразумно, без назначения врача», «последствия наступают от передозировки». Врач рассказала, что «могут развиваться тромбозы», «нарушение микроциркуляции», также возможны аллергия и воспаления сосудов.
«Самая главная его опасность — именно действие на почки. Потому что не безвредный, а токсичный препарат. Если он токсичен, то действует и на печень», — заключила терапевт.