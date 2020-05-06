Врач рассказал об опасности парацетамола

По ее словам, при «если им пользоваться неразумно, без назначения врача», «последствия наступают от передозировки». Врач рассказала, что «могут развиваться тромбозы», «нарушение микроциркуляции», также возможны аллергия и воспаления сосудов.

«Самая главная его опасность — именно действие на почки. Потому что не безвредный, а токсичный препарат. Если он токсичен, то действует и на печень», — заключила терапевт.