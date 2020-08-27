Врач рассказал об опасности отказа от мяса для беременных
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что людям необходим животный белок, особенно беременным женщинам. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, веганство приводит к дефициту аминокислот, для некоторых людей это может быть даже опасно.
«Это особенно опасно для детей и подростков, беременных, кормящих женщин. Этот дефицит трудно перекрыть», — рассказал эксперт.
Также Гинзбург добавил, что это приводит к снижению иммунитета и анемии.