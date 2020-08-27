Врач рассказал об опасности отказа от мяса для беременных

По его словам, веганство приводит к дефициту аминокислот, для некоторых людей это может быть даже опасно.

«Это особенно опасно для детей и подростков, беременных, кормящих женщин. Этот дефицит трудно перекрыть», — рассказал эксперт.

Также Гинзбург добавил, что это приводит к снижению иммунитета и анемии.